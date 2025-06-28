Какой будет тариф на свет с 1 июля в Украине

Тарифы на коммунальные услуги в Украине неуклонно растут. Но для украинцев с 1 июля стоимость света останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.

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К тому же этот тариф действует с июня 2024 года. А по решению Кабмина, будет оставаться неизменным как минимум до 31 октября 2025 года.

Как украинцы могут экономить на свете

Часть потребителей сможет существенно экономить на электроэнергии. Для этого нужно установить двухзонный счетчик: специальный прибор учета с двумя тарифами.

Днем, с 7:00 до 23:00, электроэнергия будет стоить стандартные 4,32 гривны за киловатт-час.

А вот в ночное время, с 23:00 до 7:00, тариф снизится вдвое, до 2,16 гривны.

Заметьте! Такой тариф дает возможность значительно уменьшить платежки, если переносить потребление электроэнергии на ночное время. В частности, если пользоваться электронагревателем, стиральной или посудомоечной машиной после 23:00.