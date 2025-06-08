Что надо делать, чтобы сэкономить на воде летом
Первый совет для экономии воды летом будет касаться установки счетчиков, как горячей воды, так и холодной, передает 24 Канал. Также стоит проверить на исправность все краны и туалетный бачок, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.
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Среди других советов есть такие:
- Загрузка стиральной машины до максимального объема, потому что при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и больше электрической энергии.
- Экономичная сантехника, например унитаз с двумя режимами для слива. Это помогает сэкономить около 15 литров воды в день для семьи на 3-х человек.
- Обязательно закрывайте все краны, ведь кран, который протекает, может потратить до 24 литров воды в сутки.
- Когда чистите зубы или моете посуду не тратьте лишнюю воду, которая вытекает бесперебойно в канализацию при открытом кране. Такой метод поможет сэкономить сотни литров воды.
- В то же время еще один простой, но действенный метод – это принимать душ, а не ванну.