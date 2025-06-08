Что надо делать, чтобы сэкономить на воде летом

Первый совет для экономии воды летом будет касаться установки счетчиков, как горячей воды, так и холодной, передает 24 Канал. Также стоит проверить на исправность все краны и туалетный бачок, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.

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Среди других советов есть такие: