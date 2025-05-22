На сколько повысили воду на Днепропетровщине

В эфире телемарафона сообщают, что речь идет о селе Вольное Губинской территориальной общины, передает 24 Канал. Там стоимость воды выросла до 78 гривен за куб.

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Впрочем, по словам местных вода, которую подают в село, непригодна для потребления и даже для полива овощей. В то же время в квитанциях указано, что вода соответствует всем гигиеническим нормам.

Стоимость поставки одного куба питьевой, санитарно-гигиенической и производственной воды для населения села Вольное составляет 78 гривен,

– объясняют местные.

Зато в соседнем селе за один куб воды крестьяне платят 60 гривен.

Как объясняет повышение власть

В то же время коммунальное предприятие, обслуживающее село, сообщает, что имеет огромные долги за неуплату тарифа за воду: только 30% платят за воду. В то же время общая сумма долга уже превысила 100 тысяч гривен.

Кроме того, отмечается, что последний раз тарифы на воду в этой местности поднимали 3 года назад, а за этот период стоимость электроэнергии выросла на 200%.

Впрочем некоторые общины действительно могут самостоятельно принять решение о повышении тарифа на воду в соответствии с законодательством. Еще раньше эксперт по ЖКХ Кристина Ненно для 24 Канала объяснила, что не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ.

Поэтому, если речь идет о маленьких городках и селах, где нет огромных водоканалов, хотя они есть в перечне НКРЕКП, то по ним может принять решение о повышении местная власть, говорит Ненно.