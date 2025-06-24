Где чиновники зарабатывают больше всего

В мае 2025 года чиновники в центральных органах государственной власти Украины получали среднюю заработную плату в размере 58 800 гривен в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Средняя зарплата чиновников в госорганах выросла на 15,5% по сравнению с маем 2024 года – тогда она составляла 50 900 гривен.

Самые большие зарплаты получают работники таких ведомств:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – в среднем 114 100 гривен в месяц;

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – в среднем 96 100 гривен в месяц;

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) – в среднем 91 300 гривен в месяц;

Антимонопольный комитет Украины – в среднем 89 500 гривен в месяц;

Аппарат Верховной Рады Украины – в среднем 85 620 гривен в месяц.

Стоит знать! Количество чиновников, которые получают такие зарплаты, значительно разнится. Если в Комиссии по регулированию азартных игр работают 59 человек, то в Аппарате Верховной Рады – аж 831 человек.

Какие зарплаты получают руководители госорганов

Руководящие должности в центральных органах власти Украины занимают сейчас 499 человек. Средняя заработная плата у руководства в мае составила 128 400 гривен.

Самые высокие заработные платы у руководителей:

НАПК – 5 чиновников получают в среднем по 305 460 гривен в месяц;

Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей – 4 человека получают по 287 380 гривен в месяц;

НКРЭКУ – среднюю зарплату в размере 232 900 гривен платят 7 чиновникам;

Центральной избирательной комиссии – в среднем 211 740 гривен в месяц для 18 человек;

Счетной палаты – 6 руководителей в среднем получают по 202 520 гривен в месяц.

Важно! Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, сейчас составляет 23 460 гривен, то есть более чем в два раза меньше, чем у чиновников госорганов. Но если считать относительно минимальной зарплаты (8 000 гривен), то, например, чиновник Аппарата Верховной Рады в месяц получает более 10 минималок.