Как изменилась средняя зарплата в Украине

За первые 3 месяца 2025 года, средняя зарплата в Украине выросла до 23 460 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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По состоянию на сейчас, в долларовом эквиваленте средняя зарплата составляет 564 доллара. Это больше чем до начала полномасштабной войны. Еще в 2021 году средняя зарплата была – 514 долларов.

В среднем с 1996 по 2025 год украинцы получали:

Интересно! По данным Eurostat, средняя зарплата в странах ЕС составляет примерно – 3 500 долларов.

Как будет расти средняя зарплата в последующие годы

Как показывают данные НБУ, в 2025 году номинальная зарплата увеличится на 17,7%. В то же время реальный показатель вследствие влияния инфляции вырастет на 3,9%.

По мнению регулятора в 2026 году средняя зарплата будет меняться так:

номинальная средняя зарплата увеличится на 9,4%;

а уже реальная – на 3,3%.

Заметьте! В 2027 году средняя зарплата также будет расти. Номинальная выплата увеличится на 8,8%, а вот реальная – на 3,5%.