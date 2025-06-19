Яка змінилась середня зарплата в Україні

За перші 3 місяці 2025 року, середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Станом на зараз, у доларовому еквіваленті середня зарплата складає 564 долари. Це більше ніж до початку повномасштабної війни. Ще у 2021 році середня зарплата була – 514 доларів.

В середньому з 1996 по 2025 рік українці отримували:

Цікаво! За даними Eurostat, середня зарплата в країнах ЄС складає приблизно – 3 500 доларів.

Як зростатиме середня зарплата у наступні роки

Як показують дані НБУ, у 2025 році номінальна зарплата збільшиться на 17,7%. Водночас реальний показник внаслідок впливу інфляції зросте на 3,9%.

На думку регулятора у 2026 році середня зарплата змінюватиметься так:

номінальна середня зарплата збільшиться на 9,4%;

а уже реальна – на 3,3%.

Зауважте! У 2027 році середня зарплата також зростатиме. Номінальна виплата збільшиться на 8,8%, а от реальна – на 3,5%.