Почему не работает ночной тариф?
Ночной тариф может не начисляться даже если установлен счетчик такого типа, сообщает 24 Канал со ссылкой на LINA.
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Причин почему так происходит много. В частности, такой счетчик может и в дальнейшем "считать" по единому тарифу (неизменным в течение дня), если:
- счетчик неправильно запрограммирован;
- счетчик не согласован с оператором системы распределения (ОСР);
- счетчик не внесен в реестр ОСР;
- счетчик не имеет соответствующего сертификата;
- не осуществлено подключение счетчика по установленным протоколам (например, MODBUS или DLMS);
- модель счетчика несовместима с системой учета.
Без правильной програмиции – например, сбоев в праздничных периодах или летнем времени – ночная зона тарификации просто не сработает,
– отмечают специалисты компании.
Обратите внимание! Потребитель должен подавать специальную заявку на переход на многозонный счетчик.