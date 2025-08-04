Почему не работает ночной тариф?

Ночной тариф может не начисляться даже если установлен счетчик такого типа, сообщает 24 Канал со ссылкой на LINA.

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Причин почему так происходит много. В частности, такой счетчик может и в дальнейшем "считать" по единому тарифу (неизменным в течение дня), если:

счетчик неправильно запрограммирован;

счетчик не согласован с оператором системы распределения (ОСР);

счетчик не внесен в реестр ОСР;

счетчик не имеет соответствующего сертификата;

не осуществлено подключение счетчика по установленным протоколам (например, MODBUS или DLMS);

модель счетчика несовместима с системой учета.

Без правильной програмиции – например, сбоев в праздничных периодах или летнем времени – ночная зона тарификации просто не сработает,

– отмечают специалисты компании.

Обратите внимание! Потребитель должен подавать специальную заявку на переход на многозонный счетчик.