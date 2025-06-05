Чем отличаются дневной и ночной тариф
3 1 июня 2024 года в Украине действует установлена фиксированная цена на электроэнергию, сообщает 24 Канал со ссылкой на YASNO.
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Сейчас украинцы платят за свет по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. Тариф установлен для потребителей многоквартирных и частных домов, общежитий, садовых обществ, дачных, гаражных кооперативов.
Однако с помощью двухзонных или трехзонных счетчиков за свет можно платить меньше:
- Двухзонные тарифы "День-Ночь"
С 7 до 23 часов – 4,32 гривны за киловатт-час, а с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.
- Трехзонные тарифы "День-Ночь"
С 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов – 6,48 гривен за киловатт-час, а с с 23 до 7 часов – 1,73 гривны за киловатт-час. В остальные часы – 4,32 гривны за киловатт-час.
Итак, по дневному тарифу украинцы должны платить полную стоимость тарифа на электроэнергию, а по ночному тарифу – 50% стоимости.
Как перейти на "ночной" тариф
Для перехода на ночной тариф нужно установить и настроить многозонный счетчик. В отличие от обычного счетчика, на экране этого отображается показания по тарифу "день", "ночь" и общий объем потребленной электроэнергии.
Для этого нужно оставить заявку на получение услуги в своей энергоснабжающей компании, которая назначит дату и время соответствующих работ. Например, в компании "ДТЭК Киевские электросети" такая услуга стоит 4 000 гривен.
Также счетчик можно приобрести самостоятельно, однако на нем нужно будет сделать "входной контроль" – поставить специальную пломбу на корпус. Сделать эту процедуру можно в специальной лаборатории компании-поставщика электроэнергии.