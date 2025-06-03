Как экономить свет в квартире с бойлером

В среднем семья из трех человек использует до 200 киловатт-часов в месяц, используя около 6 кубометров воды из бойлера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yasno.

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Если вы только на этапе выбора бойлера, тогда, прежде всего, нужно определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 литров – это лишние средства и перерасход энергии, оптимальным будет вариант на 50-60 литров. Также обязательно обращайте внимание на класс эффективности – он должен быть А/А+ и выше.

После установки водонагревателя уменьшить сумму в платежке поможет соблюдение простых советов:

Отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов – это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;

Вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера;

Запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку. При наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

Не выключать бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

Надо ли выключать бойлер из розетки

Если бойлер в квартире более современный, то выключать его из розетки нет смысла, потому что на новый нагрев воды уйдет больше электричества чем на поддержание постоянной температуры.

Соответственно и на ночь выключать прибор не нужно, потому что утром все равно придется его включить и ждать пока вода нагреется, что приведет к расходу электричества. Экономия будет заметна только в случае, если бойлер используют нерегулярно, например, только во время перебоев с горячим водоснабжением.