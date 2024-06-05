Как экономить свет с бойлером
В среднем семья из трех человек использует до 200 киловатт-часов в месяц, поэтому вопрос об экономии в связи с повышением тарифов стоит достаточно остро.
Читайте также Рост тарифов: почему украинцам придется платить за свет больше
Например, если вы пока выбираете себе бойлер, обратите внимание на объем. На семью из 2 – 3 человек оптимальным вариантом будет прибор с емкостью – 50 – 60 литров. Также класс эффективности должен быть А/А+ и выше.
Чтобы экономно пользоваться бойлером надо:
- отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;
- запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;
- при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;
- вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.
Надо ли выключать бойлер из розетки
Если бойлер в квартире более современный, то выключать его из розетки нет смысла, потому что на новый нагрев воды уйдет больше электричества чем на поддержание постоянной температуры.
Соответственно и на ночь выключать прибор не нужно, потому что утром все равно придется его включить и ждать пока вода нагреется, что приведет к расходу электричества. Экономия будет заметна только в случае, если бойлер используют нерегулярно, например, только во время перебоев с горячим водоснабжением.