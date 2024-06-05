Почему цена на свет увеличивается

С 1 июня тариф для населения вырос почти в 2 раза. Это вынужденная мера, учитывая состояние энергосистемы.

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В комментарии 24 Каналу эксперт Владимир Омельченко отметил, что такое повышение объясняется несколькими причинами. В частности, отсутствием возможности у "Энергоатома" и "Укрэнерго" финансировать разницу между рыночной ценой электроэнергии и тарифами для населения.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Для промышленности цена около 7,50 гривен. Цена электрической энергии конечная для населения 2,64 гривны. Эту разницу покрывал "Энергоатом" и компания "Укрэнерго". Но примерная сумма покрытия расходов этих компаний 150 миллиардов гривен. Сейчас этих возможностей у них нет.

Напомним! Энергосистема Украины сильно пострадала вследствие атак россиян. По состоянию на теперь, убытки уже превышают 1 миллиард долларов. Потеряно около 8 гигаватт мощностей.

Как изменился тариф на свет

Ранее тариф на свет составлял 2,64 гривны за киловатт-час. С начала июня он достиг 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук объяснила на что повлияет это увеличение.

Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию,

– утверждает Гринчук.

Гринчук подчеркнула, что разницу между рыночной стоимостью – 7,50 гривны за киловатт-час и тарифом для населения сейчас покрывают "Энергоатом" и "Укрэнерго". Нынешняя цена света, которую платят украинцы, это лишь себестоимость электроэнергии, без учета распределения и доставки.