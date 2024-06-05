Чому ціна на світло збільшується
З 1 червня тариф для населення зріс майже у 2 рази. Це вимушена міра, зважаючи на стан енергосистеми.
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У коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко зазначив, що таке підвищення пояснюється декількома причинами. Зокрема, відсутністю можливості у "Енергоатому" та "Укренерго" фінансувати різницю між ринковою ціною електроенергії та тарифами для населення.
Для промисловості ціна близько 7,50 гривень. Ціна електричної енергії кінцева для населення 2,64 гривні. Цю різницю покривав "Енергоатом" і компанія "Укренерго". Але приблизна сума покриття витрат цих компаній 150 мільярдів гривень. Зараз цих можливостей у них немає.
Як змінився тариф на світло
Раніше тариф на світло складав 2,64 гривні за кіловат-годину. З початку червня він сягнув 4,32 гривні за кіловат-годину. Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук пояснила на що вплине це збільшення.
Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію,
– стверджує Гринчук.
Грінчук підкреслила, що різницю між ринковою вартістю – 7,50 гривень за кіловат-годину і тарифом для населення зараз покривають "Енергоатом" і "Укренерго". Теперішня ціна світла, яку сплачують українці це лише собівартість електроенергії, без урахування розподілу та доставки.