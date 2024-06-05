Скільки отримала Україна за 2 роки

Найбільше грошей виділив Євросоюз – 27,491 мільярда доларів (в еквіваленті). Далі статистика така:

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США – 22,93 мільярда доларів;

МВФ – 7,168 мільярда доларів;

Японія – 4,207 мільярда доларів;

Канада – 3,646 мільярда доларів;

Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;

Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;

Німеччина – 1,689 мільярда доларів;

Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.

Також у списку партнерів України знаходяться різні країни Європи, що не внесли більш як 1 мільярд доларів за два роки. Сумарно з лідерами списку вони виділили 73,573 мільярда доларів.

Хто ще у списку партнерів