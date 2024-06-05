Скільки отримала Україна за 2 роки

Найбільше грошей виділив Євросоюз – 27,491 мільярда доларів (в еквіваленті). Далі статистика така:

Читайте також Скасування ввізного мита та ПДВ на енергетичне обладнання: Шмигаль розповів, що планує уряд

  • США – 22,93 мільярда доларів;
  • МВФ – 7,168 мільярда доларів;
  • Японія – 4,207 мільярда доларів;
  • Канада – 3,646 мільярда доларів;
  • Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
  • Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
  • Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
  • Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.

Також у списку партнерів України знаходяться різні країни Європи, що не внесли більш як 1 мільярд доларів за два роки. Сумарно з лідерами списку вони виділили 73,573 мільярда доларів.

Хто ще у списку партнерів

  • Норвегія,
  • Франція,
  • Італія,
  • Нідерланди,
  • Іспанія,
  • Данія,
  • Швеція,
  • Фінляндія,
  • Швейцарія,
  • Литва,
  • Ірландія,
  • Латвія,
  • Австрія,
  • Бельгія,
  • Ісландія,
  • Албанія,
  • Естонія.