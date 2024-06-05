Скільки отримала Україна за 2 роки
Найбільше грошей виділив Євросоюз – 27,491 мільярда доларів (в еквіваленті). Далі статистика така:
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- США – 22,93 мільярда доларів;
- МВФ – 7,168 мільярда доларів;
- Японія – 4,207 мільярда доларів;
- Канада – 3,646 мільярда доларів;
- Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
- Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
- Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
- Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.
Також у списку партнерів України знаходяться різні країни Європи, що не внесли більш як 1 мільярд доларів за два роки. Сумарно з лідерами списку вони виділили 73,573 мільярда доларів.
Хто ще у списку партнерів
- Норвегія,
- Франція,
- Італія,
- Нідерланди,
- Іспанія,
- Данія,
- Швеція,
- Фінляндія,
- Швейцарія,
- Литва,
- Ірландія,
- Латвія,
- Австрія,
- Бельгія,
- Ісландія,
- Албанія,
- Естонія.