Сколько получила Украина за 2 года

Больше всего денег выделил Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов (в эквиваленте). Далее статистика такова:

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США – 22,93 миллиарда долларов;

МВФ – 7,168 миллиарда долларов;

Япония – 4,207 миллиарда долларов;

Канада – 3,646 миллиарда долларов;

Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;

Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;

Германия – 1,689 миллиарда долларов;

Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.

Также в списке партнеров Украины находятся различные страны Европы, не внесли более 1 миллиарда долларов за два года. Суммарно с лидерами списка они выделили 73,573 миллиарда долларов.

Кто еще в списке партнеров