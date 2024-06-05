Сколько получила Украина за 2 года
Больше всего денег выделил Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов (в эквиваленте). Далее статистика такова:
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- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.
Также в списке партнеров Украины находятся различные страны Европы, не внесли более 1 миллиарда долларов за два года. Суммарно с лидерами списка они выделили 73,573 миллиарда долларов.
Кто еще в списке партнеров
- Норвегия,
- Франция,
- Италия,
- Нидерланды,
- Испания,
- Дания,
- Швеция,
- Финляндия,
- Швейцария,
- Литва,
- Ирландия,
- Латвия,
- Австрия,
- Бельгия,
- Исландия,
- Албания,
- Эстония.