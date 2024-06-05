Сколько получила Украина за 2 года

Больше всего денег выделил Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов (в эквиваленте). Далее статистика такова:

Читайте также Отмена ввозной пошлины и НДС на энергетическое оборудование: Шмыгаль рассказал, что планирует правительство

  • США – 22,93 миллиарда долларов;
  • МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
  • Япония – 4,207 миллиарда долларов;
  • Канада – 3,646 миллиарда долларов;
  • Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
  • Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
  • Германия – 1,689 миллиарда долларов;
  • Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.

Также в списке партнеров Украины находятся различные страны Европы, не внесли более 1 миллиарда долларов за два года. Суммарно с лидерами списка они выделили 73,573 миллиарда долларов.

Кто еще в списке партнеров

  • Норвегия,
  • Франция,
  • Италия,
  • Нидерланды,
  • Испания,
  • Дания,
  • Швеция,
  • Финляндия,
  • Швейцария,
  • Литва,
  • Ирландия,
  • Латвия,
  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Исландия,
  • Албания,
  • Эстония.