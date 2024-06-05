Як економити світло з бойлером
В середньому сім'я з трьох осіб використовує до 200 кіловат-годин на місяць, тому питання про економію у зв'язку із підвищенням тарифів стоїть досить гостро.
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Наприклад, якщо ви поки обираєте собі бойлер, зверніть увагу на об'єм. На родину із 2 – 3 осіб оптимальним варіантом буде прилад з ємністю – 50 – 60 літрів. Також клас ефективності має бути А/А+ і вищим.
Щоб економно користуватися бойлером треба:
- відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;
- запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;
- за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
- вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.
Чи треба вимикати бойлер з розетки
Якщо бойлер в квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.
Відповідно і на ніч вимикати прилад не потрібно, тому що зранку все одно доведеться його увімкнути й чекати поки вода нагріється, що призведе до витрати електрики. Економія буде помітна лише в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.