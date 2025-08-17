Яку знижку на електроенергію мають УБД?

УБД можуть платити за комунальні послуги, зокрема за світло, зі знижкою, або користуватися ними безкоштовно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

У 2025 році учасник бойових дій має право на 75% знижки на комуналку (електроенергія, світло, газ). А у випадку, якщо УБД має інвалідність внаслідок війни, комунальні послуги будуть зі 100% знижкою.

Площа житла, на яку діє знижка, не має перевищувати норми – 21 квадратний метр на кожну особу, яка в ньому постійно проживає, і ще 10,5 квадратних метрів додатково на родину.

Таким чином, військовослужбовці зі статусом УБД мають платити 25% від загальної вартості електроенергії – не 4,32 гривні за кіловат-годину, а 1,08 гривень. Відповідно за кожні використані 100 кіловатів треба платити 108 гривень. Без пільги ця сума становила б 432 гривні.

Як відшкодовуватимуть гроші? УБД має щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг, а Пенсійний фонд виплачуватиме суму пільги, перераховуючи її на банківський рахунок. Альтернатива – отримання грошей через відділення Укрпошти.

Як оформити пільгу?

Щоб отримати знижку на комуналку, потрібно офіційно оформити пільгу через державні установи. Для цього потрібно:

Звернутися до найближчого ЦНАПу або відділення ПФУ;

Підготувати документи (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД);

Оформити та подати заяву на отримання пільги.

Якщо оформлює пільгу член сім’ї військовослужбовця, потрібно також надати документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо).