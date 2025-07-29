Хто може отримати пільги на комуналку?

Пільга призначається на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Така пільги діє для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Знижку можуть отримати:

Діти війни – 25% знижки;

Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки;

Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;

Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;

Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;

Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;

Учасники війни – 50% знижки;

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;

Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки.

Як оформити пільгу на комуналку?

Щоб оформити знижку на комуналку, потрібно подати до ПФУ наступні документи:

Паспорт;

Документ, що підтверджує право на пільгу;

Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Важливо! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.