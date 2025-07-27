Хто може зекономити на комуналці?

В Україні чимало громадян можуть не сплачувати за комунальні послуги: за них повністю розраховується держава. Йдеться про тих, хто має офіційний статус пільговика, нагадує 24 Канал.

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Пільга охоплює не лише оплату газу, води чи електроенергії, а й обігрів, вивезення сміття та утримання житла. А у разі, якщо людина вже користується субсидією, пільга враховується у спільному розрахунку.

Таким чином, на 100% знижку на комунальні послуги мають право:

  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни,
  • сім’ї загиблих військових,
  • ліквідатори аварії на ЧАЕС,
  • особи з інвалідністю І групи,
  • окремі пенсіонери, ветерани праці та репресовані.

Як скористатись пільгами на комуналку

Щоб скористатися правом на знижку, потрібно надати відповідні документи: посвідчення пільговика, довідки або рішення суду. Пільгу можуть нарахувати автоматично або після звернення до органів соцзахисту.