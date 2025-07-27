Як перевірити електролічильник й зекономити на світлі?

Перевірити лічильник, який може нараховувати зайві кіловати, можна вимкнувши всі електроприлади в квартирі чи будинку, а тоді глянути чи продовжує лічильник рахувати, передає 24 Канал з посиланням ДТЕК.

Читайте також Пільга, про які багато хто не знає: чому деякі пенсіонери майже не платять за комуналку

Якщо продовжує, то диск на приладі повинен обертатися або ж показники на екрані змінюватимуться. У такому випадку варто здійснити декілька алгоритмів дій:

Зайдіть на сайт ДТЕК у розділ "Послуги по лічильнику" та замовте експертизу лічильника.

Під час цієї експертизи фахівці встановлюють тимчасовий прилад для обліку електроенергії.

Після оформлення заяви та проведення експертизи фахівці ДТЕК повинні сформувати рахунок відповідно до характеристик електроустановки.

Крім заміни несправного лічильника, зекономити на електроенергії можна ще й завдяки двозонним лічильникам: