Як перевірити електролічильник й зекономити на світлі?
Перевірити лічильник, який може нараховувати зайві кіловати, можна вимкнувши всі електроприлади в квартирі чи будинку, а тоді глянути чи продовжує лічильник рахувати, передає 24 Канал з посиланням ДТЕК.
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Якщо продовжує, то диск на приладі повинен обертатися або ж показники на екрані змінюватимуться. У такому випадку варто здійснити декілька алгоритмів дій:
- Зайдіть на сайт ДТЕК у розділ "Послуги по лічильнику" та замовте експертизу лічильника.
- Під час цієї експертизи фахівці встановлюють тимчасовий прилад для обліку електроенергії.
- Після оформлення заяви та проведення експертизи фахівці ДТЕК повинні сформувати рахунок відповідно до характеристик електроустановки.
Крім заміни несправного лічильника, зекономити на електроенергії можна ще й завдяки двозонним лічильникам:
- В денний період (з 07:00 до 23:00) споживачі з цим лічильником платять за стандартним тарифом, тобто 4,32 гривні за кіловат-годину,
- А у нічний період (з 23:00 до 07:00) тариф на світло становить всього 2,16 гривні за кіловат-годину.