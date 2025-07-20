Які пенсіонери можуть отримати пільги на комунальні послуги та тверде паливо?

Окрім знижок на оплату комуналки, деякі пенсіонери мають право на пільги для придбання твердого пічного палива та скрапленого газу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Однак пільга надається, якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує 3 760 гривень. Також вона доступна тим пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за такими професіями, як:

педагог;

медичний працівник;

фармацевт;

спеціаліст із захисту рослин;

бібліотекар;

працівник музею або закладу культури чи освіти державної або комунальної форми власності.