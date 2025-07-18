Як призначають субсидію будинкам сімейного типу?

У травні 2025 року Кабмін змінив правила призначення субсидій для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних родин з трьома та більше дітьми, а також для прийомних сімей, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також З травня по вересень менша субсидія: у ПФУ пояснили чому урізають допомогу

Для цих категорій отримувачів субсидій визначили іншу суму заборгованості за комунальні послуги, яка не повинна впливати на призначення субсидії:

Раніше житлову субсидію призначали, якщо сума боргу складала не більше 680 гривень.

Тепер заборгованість, яка все ще дозволяє мати право на субсидію, може складати 4 000 гривень.

Важливо! Якщо дитячий будинок сімейного типу уклав договір оренди житла, а в ньому вже є заборгованість на суму понад 4 000 гривень, це не повинно бути підставою для відмови у призначенні субсидії. Однак заборгованість мають вказати у договорі.

Що ще не впливає на призначення субсидії?

Окрім того, не повинні бути перешкодою для отримання субсидії для цих категорій наступні фактори:

якщо родина придбала земельну ділянку;

якщо сім'я має кошти на депозитах дітей;

якщо родина витрачає гроші на одяг, побутову техніку, їжу та інші товари й має документи, які засвідчують, що покупки були здійснені в інтересах дітей.

Тобто призначення субсидії не залежить від витрат, які пов'язані із задоволенням потреб дитини.

Варто знати! Законодавство передбачає, що до складу домогосподарства дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї не включають тих осіб, які зареєстровані за адресою, але не зазначені у декларації. Тобто їхні доходи не враховують під час призначення субсидії.