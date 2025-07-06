Які причини нарахування меншого розміру субсидій

Як пояснюють в ПФУ, зменшення розміру житлової субсидії відбулося через те, що допомогу призначають до дати завершення опалювального сезону, передає 24 Канал.

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Таким чином, на період неопалювального сезону субсидію розраховують з 1 травня по 30 вересня, а на період опалювального – з 1 жовтня по 30 квітня.

Таким чином, сума субсидії на літній період зменшується через те, що не потрібно платити за опалення.

Крім того, сума змінюється ще й через те, що теплий період для субсидії визначають на основі доходів домогосподарства за попередній рік й пенсій за березень цього року.

Тобто якщо відбулося зростання доходів, як-от збільшення розміру пенсій у результаті індексацій, то це вплинуло на кінцевий розмір субсидії.

Через що можуть відмовити у субсидії

Якщо декому могли автоматично поновити субсидію на опалювальний сезон, то декому її могли взагалі не надати.

Для таких випадків обставина відмови у субсидії полягає: