Які причини нарахування меншого розміру субсидій
Як пояснюють в ПФУ, зменшення розміру житлової субсидії відбулося через те, що допомогу призначають до дати завершення опалювального сезону, передає 24 Канал.
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Таким чином, на період неопалювального сезону субсидію розраховують з 1 травня по 30 вересня, а на період опалювального – з 1 жовтня по 30 квітня.
- Таким чином, сума субсидії на літній період зменшується через те, що не потрібно платити за опалення.
- Крім того, сума змінюється ще й через те, що теплий період для субсидії визначають на основі доходів домогосподарства за попередній рік й пенсій за березень цього року.
Тобто якщо відбулося зростання доходів, як-от збільшення розміру пенсій у результаті індексацій, то це вплинуло на кінцевий розмір субсидії.
Через що можуть відмовити у субсидії
Якщо декому могли автоматично поновити субсидію на опалювальний сезон, то декому її могли взагалі не надати.
Для таких випадків обставина відмови у субсидії полягає:
- у когось з родини на депозитному рахунку є сума в 100 тисяч гривень,
- впродовж 12 місяців до звернення про субсидію було здійснено покупку на понад 50 тисяч гривень,
- один із членів родини є власником транспорту, якому не більше 5 років, крім мопеда чи причепа, або ж є у власності декілька одиниць транспорту, яким не менше ніж 15 років,
- є заборгованість з оплати комунальних послуг у понад 3 місяці, а сума перевищує 680 гривень,
- у членів родини, які досягнули повноліття, відсутні доходи чи середньомісячний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати.якщо у членів родини, які досягли повноліття, відсутні доходи чи середньомісячний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати.