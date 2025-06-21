Кому субсидія на літній період не прийде через родича

З травня місяця субсидію на неопалювальний сезон перераховують автоматично, але якщо один із членів родини виїхав за кордон на понад 60 днів, то про це потрібно повідомити відповідні органи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Річ у тім, що субсидію можуть нараховувати з врахуванням доходів цієї людини, що виїхала за кордон. Тому і такому випадку виплати просто можуть зупинити. Крім того, можуть бути випадки, коли навіть доведеться повертати кошти.

Водночас ПФУ може рахувати субсидію без доходів особи, що виїхала, але для цього потрібно повідомити завчасно.

Важливо пам'ятати! Для того, щоб не втратити субсидію на літній період потрібно проінформувати про виїзд одного із членів домогосподарства за межі України протягом 30 днів, якщо особа виїхала на понад 60 днів.

Кому субсидію на неопалювальний сезон не нараховують

Якщо у домогосподарства змінився майновий стан, склад сім'ї або ж є борги за комуналку, то їм не нарахують субсидію на літній період.

Подати нову заяву та декларацію про доходи потрібно обов'язково:

родині з ВПО,

орендарям житла,

ті, хто претендує на субсидію на тверде паливо чи скраплений газ,

домогосподарствам, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Відтак, документи потрібно подати впродовж 2-х днів від початку відповідного сезону. В іншому випадку допомогу призначать лише з моменту звернення, а за попередній період – не компенсують.