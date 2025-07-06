Какие причины начисления меньшего размера субсидий

Как объясняют в ПФУ, уменьшение размера жилищной субсидии произошло из-за того, что помощь назначают до даты завершения отопительного сезона, передает 24 Канал.

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Таким образом, на период неотапливаемого сезона субсидию рассчитывают с 1 мая по 30 сентября, а на период отопительного – с 1 октября по 30 апреля.

Таким образом, сумма субсидии на летний период уменьшается из-за того, что не нужно платить за отопление.

Кроме того, сумма меняется еще и потому, что теплый период для субсидии определяют на основе доходов домохозяйства за предыдущий год и пенсий за март этого года.

То есть если произошел рост доходов, например увеличение размера пенсий в результате индексаций, то это повлияло на конечный размер субсидии.

Из-за чего могут отказать в субсидии

Если некоторым могли автоматически восстановить субсидию на отопительный сезон, то некоторым ее могли вообще не предоставить.

Для таких случаев обстоятельство отказа в субсидии заключается: