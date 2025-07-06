Какие причины начисления меньшего размера субсидий
Как объясняют в ПФУ, уменьшение размера жилищной субсидии произошло из-за того, что помощь назначают до даты завершения отопительного сезона, передает 24 Канал.
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Таким образом, на период неотапливаемого сезона субсидию рассчитывают с 1 мая по 30 сентября, а на период отопительного – с 1 октября по 30 апреля.
- Таким образом, сумма субсидии на летний период уменьшается из-за того, что не нужно платить за отопление.
- Кроме того, сумма меняется еще и потому, что теплый период для субсидии определяют на основе доходов домохозяйства за предыдущий год и пенсий за март этого года.
То есть если произошел рост доходов, например увеличение размера пенсий в результате индексаций, то это повлияло на конечный размер субсидии.
Из-за чего могут отказать в субсидии
Если некоторым могли автоматически восстановить субсидию на отопительный сезон, то некоторым ее могли вообще не предоставить.
Для таких случаев обстоятельство отказа в субсидии заключается:
- у кого-то из семьи на депозитном счете есть сумма в 100 тысяч гривен,
- в течение 12 месяцев до обращения о субсидии была совершена покупка на более 50 тысяч гривен,
- один из членов семьи является владельцем транспорта, которому не более 5 лет, кроме мопеда или прицепа, или же есть в собственности несколько единиц транспорта, которым не менее 15 лет,
- есть задолженность по оплате коммунальных услуг в более 3 месяцев, а сумма превышает 680 гривен,
- у членов семьи, достигших совершеннолетия, отсутствуют доходы или среднемесячный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы.если у членов семьи, достигших совершеннолетия, отсутствуют доходы или среднемесячный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы.