Які окремі категорії зможуть отримувати житлово-комунальні субсидії

Відповідно до рішення про внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій, її зможуть отримувати навіть особи, які придбали нерухомість, земельну ділянку, транспортний засіб, побутову чи комп’ютерну техніку, передає 24 Канал.

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І стосуватиметься це виключно категорій отримувачів допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, тобто:

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім'ї, в яких виховуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

багатодітні сім’ї, в яких проживає щонайменше троє дітей, і хоча б одна з них перебуває під опікою.

Крім того, субсидію призначатимуть, якщо на ім’я дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування й тих, хто тимчасово або постійно влаштований у родину, відкрито депозит, якщо його сума не перевищує 100 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Раніше при наявності хоча б одного вищезгаданих пунктів житлову субсидію не призначали. А теперішні зміни мають на меті підтримати родини, які взяли на себе виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.