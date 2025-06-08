Какие отдельные категории смогут получать жилищно-коммунальные субсидии

В соответствии с решением о внесении изменений в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, ее смогут получать даже лица, которые приобрели недвижимость, земельный участок, транспортное средство, бытовую или компьютерную технику, передает 24 Канал.

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И будет касаться это исключительно категорий получателей помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, то есть:

детские дома семейного типа;

приемные семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

многодетные семьи, в которых проживает не менее трех детей, и хотя бы одна из них находится под опекой.

Кроме того, субсидию будут назначать, если на имя ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки и тех, кто временно или постоянно устроен в семью, открыт депозит, если его сумма не превышает 100 тысяч гривен.

Обратите внимание! Ранее при наличии хотя бы одного вышеупомянутых пунктов жилищную субсидию не назначали. А нынешние изменения имеют целью поддержать семьи, которые взяли на себя воспитание детей, лишенных родительской опеки.