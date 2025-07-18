Які пільги мають чорнобильці 1 та 2 категорії?

Також до категорій постраждалих входять діти, пише 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

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1 категорія чорнобильців – люди, чия інвалідність пов’язана з аварією, зокрема ліквідатори, які працювали в зоні відчуження, евакуйовані та відселені з небезпечних територій тощо.

2 категорії – особи, які брали участь у роботах у зоні відчуження у 1986–1987 роках, а також евакуйовані та жителі зон обов’язкового відселення до ухвалення рішення про їх евакуацію.

У 2025 році чорнобильці можуть розраховувати на 50% компенсації вартості:

житлово-комунальних послуг.

твердого палива.

встановлення телефону та послуг зв’язку.

харчових продуктів (для 1 категорії – 50%, для 2 категорії – 25%).

Водночас 100% компенсації складає:

санаторно-курортного лікування;

придбання ліків за рецептом лікаря;

позачергове зубопротезування.

До того ж перша категорія має 100% знижки на транспорт загального користування в межах України (раз на рік), 100% – у приміському транспорті. Друга категорія: 50% на транспорт загального користування (раз на рік), однак так само 100% знижки у приміському транспорті.

Важливо! Обидві категорії мають право на додаткову щорічну відпустку у 14 робочих днів, а також щорічну допомогу на оздоровлення.

Які пільги передбачені для 3 категорії?

3 категорія – ліквідатори, які працювали у зоні відчуження до 30 днів (залежно від року), а також українці, які проживали або працювали у зонах радіаційного впливу, однак згодом все ж переїхали.

Для осіб з 3 групою надають 100% компенсації вартості:

придбання ліків;

санаторно-курортного лікування;

позачергового зубопротезування.

Зверніть увагу! Ці люди також мають право на щорічну допомогу на оздоровлення в межах встановлених норм.

Які пільги надають 4 категорії чорнобильців?

4 категорія – люди, які тривалий час проживали, працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю (станом на 1993 рік не менше 4 років).

Уряд надає такі пільги для 4 категорії у 2025 році:

50% компенсації: позачергового зубопротезування;

100% компенсації: придбання ліків.

Зауважте! Також передбачена щорічна допомога на оздоровлення в межах встановлених норм.