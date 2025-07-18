Які пільги мають чорнобильці 1 та 2 категорії?
Також до категорій постраждалих входять діти, пише 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
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1 категорія чорнобильців – люди, чия інвалідність пов’язана з аварією, зокрема ліквідатори, які працювали в зоні відчуження, евакуйовані та відселені з небезпечних територій тощо.
2 категорії – особи, які брали участь у роботах у зоні відчуження у 1986–1987 роках, а також евакуйовані та жителі зон обов’язкового відселення до ухвалення рішення про їх евакуацію.
У 2025 році чорнобильці можуть розраховувати на 50% компенсації вартості:
- житлово-комунальних послуг.
- твердого палива.
- встановлення телефону та послуг зв’язку.
- харчових продуктів (для 1 категорії – 50%, для 2 категорії – 25%).
Водночас 100% компенсації складає:
- санаторно-курортного лікування;
- придбання ліків за рецептом лікаря;
- позачергове зубопротезування.
До того ж перша категорія має 100% знижки на транспорт загального користування в межах України (раз на рік), 100% – у приміському транспорті. Друга категорія: 50% на транспорт загального користування (раз на рік), однак так само 100% знижки у приміському транспорті.
Важливо! Обидві категорії мають право на додаткову щорічну відпустку у 14 робочих днів, а також щорічну допомогу на оздоровлення.
Які пільги передбачені для 3 категорії?
3 категорія – ліквідатори, які працювали у зоні відчуження до 30 днів (залежно від року), а також українці, які проживали або працювали у зонах радіаційного впливу, однак згодом все ж переїхали.
Для осіб з 3 групою надають 100% компенсації вартості:
- придбання ліків;
- санаторно-курортного лікування;
- позачергового зубопротезування.
Зверніть увагу! Ці люди також мають право на щорічну допомогу на оздоровлення в межах встановлених норм.
Які пільги надають 4 категорії чорнобильців?
4 категорія – люди, які тривалий час проживали, працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю (станом на 1993 рік не менше 4 років).
Уряд надає такі пільги для 4 категорії у 2025 році:
- 50% компенсації: позачергового зубопротезування;
- 100% компенсації: придбання ліків.
Зауважте! Також передбачена щорічна допомога на оздоровлення в межах встановлених норм.
Які пільги надають дітям?
Діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС, мають право на 100% компенсацію санаторно-курортного лікування та придбання ліків, а також компенсацію вартості харчових продукти в межах встановлених норм.