Хто отримає адресну допомогу від держави цього літа
В Одесі запровадили одноразову матеріальну підтримку для однієї з найуразливіших категорій населення. А саме для чорнобильців І та ІІ категорій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеську міську раду.
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Таке рішення ухвалили стосовно тих чорнобильців, які зареєстровані і фактично проживають у місті. Таким чином, одноразову адресну виплату отримають:
- 9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС із І та ІІ категоріями чорнобильців, які мають І групу інвалідності і пенсію меншу за 9 000 гривень. Кожному з них виплатять по 4 000 гривень;
- 5 вдів загиблих (померлих) чорнобильців, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС. Кожна отримає по 2 500 гривень.
Як отримати одноразову адресну допомогу
Для отримання виплати потрібно бути зареєстрованим у місті Одеса та мати підтверджений статус чорнобильця І або ІІ категорії з І групою інвалідності або статус вдови ліквідатора.