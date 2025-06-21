Кто получит адресную помощь от государства этим летом
В Одессе ввели одноразовую материальную поддержку для одной из самых уязвимых категорий населения. А именно для чернобыльцев I и II категорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет.
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Такое решение приняли в отношении тех чернобыльцев, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе. Таким образом, единовременную адресную выплату получат:
- 9 участников ликвидации аварии на ЧАЭС с I и II категориями чернобыльцев, которые имеют I группу инвалидности и пенсию меньше 9 000 гривен. Каждому из них выплатят по 4 000 гривен;
- 5 вдов погибших (умерших) чернобыльцев, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС. Каждая получит по 2 500 гривен.
Как получить единовременную адресную помощь
Для получения выплаты нужно быть зарегистрированным в городе Одесса и иметь подтвержденный статус чернобыльца I или II категории с I группой инвалидности или статус вдовы ликвидатора.