Кто получит адресную помощь от государства этим летом

В Одессе ввели одноразовую материальную поддержку для одной из самых уязвимых категорий населения. А именно для чернобыльцев I и II категорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет.

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Такое решение приняли в отношении тех чернобыльцев, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе. Таким образом, единовременную адресную выплату получат:

9 участников ликвидации аварии на ЧАЭС с I и II категориями чернобыльцев, которые имеют I группу инвалидности и пенсию меньше 9 000 гривен. Каждому из них выплатят по 4 000 гривен;

5 вдов погибших (умерших) чернобыльцев, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС. Каждая получит по 2 500 гривен.