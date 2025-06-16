Які пенсії отримують чорнобильці

Постраждалим унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років.

Тривалість страхового стажу зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. У підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років. За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 1, 2 чи 3 роки.

Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Як змінився розмір пенсії після індексації

З 1 березня провели перерахунок пенсій, виходячи із середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії.

З урахуванням цього мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2025 року становить:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривень.

Крім того, особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної цій категорії громадян у 2025 році, складає: 2,28747 = 8 000 гривень (мінімальна) х 5 : 17 486,60 гривень (середня).