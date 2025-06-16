Яка буде пенсія при 30 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч

Вік, коли особа виходить на пенсію, також впливає на розмір виплати, пише 24 Канал.

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Зараз встановлено мінімальну кількість стажу, яку має набути особа, щоб піти на заслужений відпочинок:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років , мінімум складає – 32 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, при наявних 30 роках стажу, особа зможе вийти на пенсію лише в 63 та 65 років. У 60 це неможливо.

Якщо особа вийшла на заслужений відпочинок у 63 роки, мала зарплату 33 тисячі гривень та набула 30 років стажу, її виплата орієнтовно складатиме – 12,8 тисячі гривень.



Чи впливає кількість стажу на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора

В 65 років вийти на пенсію за таких умов буде вигідніше. Пенсійна виплата складатиме уже приблизно – 14 тисяч гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 30 років стажу та зарплату 33 тисячі гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.