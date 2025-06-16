Чому ЄС не відмовляється від ядерного палива Росії

За минулий рік ЄС заплатив Москві 22 мільярдів євро за різні енергоносії, у тому числі близько 700 мільйонів за ядерне паливо. Попри те, що імпорт ядерної продукції відносно невеликий, саме від нього відмовитися найважче, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

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Європейські високопосадовці попереджають, що раптове припинення постачання ядерного палива з Росії створить серйозні ризики для енергетичної безпеки ЄС.

У Євросоюзі працює 101 ядерний реактор, із яких 19 побудовані за радянським проєктом типу ВВЕР.

Блок залишається залежним від Росії у сфері природного, переробленого та збагаченого урану на 20-25%.

Крім того, багато європейських реакторів використовують російські запчастини або технічну експертизу для обслуговування.

Важливо! ЄС хоче повністю позбутися імпорту ядерної продукції з Росії до 2030-х років. Але для побудови внутрішнього ядерного ланцюга постачання потрібно 241 мільярд євро інвестицій.

Хто проти відмови від ядерної продукції з Росії

Проти поступової відмови від ядерного палива з Росії також категорично виступають Угорщина та Словаччина – дві з п’яти країн ЄС, які експлуатують реактори ВВЕР.

Словаччина та Угорщина заявляють, що відмова від російського імпорту призведе до зростання цін і загрожуватиме енергетичній безпеці ЄС.

Найбільше залежить від Росії Угорщина. "Росатом" зводить два нові енергоблоки на її АЕС "Пакш", які будуть забезпечувати приблизно три чверті всієї електроенергії країни.

Тиск ЄС та переговори з постачальниками Франції та США досі так і не змусили країни відмовитися від ядерного палива з Росії.

Варто знати! Канада вже заборонила імпорт урану з Росії, Велика Британія ввела 35% мита на збагачений російський уран. А США у травні ухвалили закон про повну відмову від російського урану з 2028 року.