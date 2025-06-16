Чому ЄС не відмовляється від ядерного палива Росії
За минулий рік ЄС заплатив Москві 22 мільярдів євро за різні енергоносії, у тому числі близько 700 мільйонів за ядерне паливо. Попри те, що імпорт ядерної продукції відносно невеликий, саме від нього відмовитися найважче, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.
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Європейські високопосадовці попереджають, що раптове припинення постачання ядерного палива з Росії створить серйозні ризики для енергетичної безпеки ЄС.
- У Євросоюзі працює 101 ядерний реактор, із яких 19 побудовані за радянським проєктом типу ВВЕР.
- Блок залишається залежним від Росії у сфері природного, переробленого та збагаченого урану на 20-25%.
- Крім того, багато європейських реакторів використовують російські запчастини або технічну експертизу для обслуговування.
Важливо! ЄС хоче повністю позбутися імпорту ядерної продукції з Росії до 2030-х років. Але для побудови внутрішнього ядерного ланцюга постачання потрібно 241 мільярд євро інвестицій.
Хто проти відмови від ядерної продукції з Росії
Проти поступової відмови від ядерного палива з Росії також категорично виступають Угорщина та Словаччина – дві з п’яти країн ЄС, які експлуатують реактори ВВЕР.
- Словаччина та Угорщина заявляють, що відмова від російського імпорту призведе до зростання цін і загрожуватиме енергетичній безпеці ЄС.
- Найбільше залежить від Росії Угорщина. "Росатом" зводить два нові енергоблоки на її АЕС "Пакш", які будуть забезпечувати приблизно три чверті всієї електроенергії країни.
- Тиск ЄС та переговори з постачальниками Франції та США досі так і не змусили країни відмовитися від ядерного палива з Росії.
Варто знати! Канада вже заборонила імпорт урану з Росії, Велика Британія ввела 35% мита на збагачений російський уран. А США у травні ухвалили закон про повну відмову від російського урану з 2028 року.