Какая будет пенсия при 30 годах стажа и зарплате более 30 тысяч

Возраст, когда лицо выходит на пенсию, также влияет на размер выплаты, пишет 24 Канал.

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Сейчас установлено минимальное количество стажа, которое должно приобрести лицо, чтобы уйти на заслуженный отдых:

если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет , минимум составляет – 32 года страхового стажа;

, минимум составляет – 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, при имеющихся 30 годах стажа, лицо сможет выйти на пенсию только в 63 и 65 лет. В 60 это невозможно.

Если лицо вышло на заслуженный отдых в 63 года, имело зарплату 33 тысячи гривен и приобрело 30 лет стажа, его выплата ориентировочно составит – 12,8 тысячи гривен.



Влияет ли количество стажа на размер пенсии / Скриншот пенсионного калькулятора

В 65 лет выйти на пенсию при таких условиях будет выгоднее. Пенсионная выплата будет составлять уже примерно – 14 тысяч гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь 30 лет стажа и зарплату 33 тысячи гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.