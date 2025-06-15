Какая будет пенсия при стаже 20 лет

Для расчета будущей пенсии при 20 годах стажа необходимо учесть заработную плату, которую получал человек. Например, можно посчитать пенсионные выплаты при средней заработной плате, которая в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году в Украине изменились требования к страховому стажу. Они определяют, в каком возрасте человек может получать пенсию по возрасту.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Это касается и мужчин, и женщин.

Заслуженный отдых в 63 года возможен только при наличии от 22 до 31 года стажа.

А вот на пенсию в 65 лет человек может выйти, имея от 15 до 21 года стажа.

Таким образом, человек, который имеет 20 лет стажа, может выйти на пенсию не ранее, чем в 65 лет. Заслуженный отдых в 60 или 63 года для него пока невозможен.

Если человек имеет 20 лет стажа и получал заработную плату в размере 23 460 гривен, и выходит на заслуженный отдых в 65 лет, его пенсия составит 5 757 гривен.

Какая будет пенсия при 20 годах стажа и зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Однако пенсия возрастет, если человек с той же заработной платой и 20 годами стажа выйдет на пенсию в 67 лет. Выплаты составят уже 6 374 гривны.

Какая будет пенсия при 20 годах стажа и зарплате 23 460 гривен в 67 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Если же заработная плата ниже, то и пенсия с 20 годами стажа будет еще меньше.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.