Яка буде пенсія при стажі 20 років

Для розрахунку майбутньої пенсії при 20 роках стажу необхідно врахувати заробітну плату, яку отримувала людина. Наприклад, можна порахувати пенсійні виплати при середній заробітній платі, яка в І кварталі 2025 року склала 23 460 гривень, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу. Вони визначають, в якому віці людина може отримувати пенсію за віком.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Це стосується і чоловіків, і жінок.

Заслужений відпочинок у 63 роки можливий лише при наявності від 22 до 31 року стажу.

А от на пенсію у 65 років людина може вийти, маючи від 15 до 21 року стажу.

Таким чином, людина, яка має 20 років стажу, може вийти на пенсію не раніше, ніж у 65 років. Заслужений відпочинок у 60 чи 63 роки для неї поки неможливий.

Якщо людина має 20 років стажу і отримувала заробітну плату у розмірі 23 460 гривень, та виходить на заслужений відпочинок у 65 років, її пенсія складе 5 757 гривень.

Яка буде пенсія при 20 роках стажу та зарплаті 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Однак пенсія зросте, якщо людина з тією ж заробітною платою та 20 роками стажу вийде на пенсію у 67 років. Виплати становитимуть вже 6 374 гривні.

Яка буде пенсія при 20 роках стажу та зарплаті 23 460 гривень у 67 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо ж заробітна плата нижча, то й пенсія з 20 роками стажу буде ще меншою.

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.