В Україні зросли "чорнобильські" виплати

Вона передбачена статтею 54 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Тому наразі в усіх випадках розміри пенсій за інвалідністю, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть бути меншими таких показників:

І група – 9855,71 гривні (розмір збільшення – 1016,51 гривні)

II група – 7884, 57 гривень (розмір збільшення – 813,21 гривні)

III група – 6077,70 гривень (розмір збільшення – 626,85 гривні.

Крім того, збільшилися мінімальні пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Ці виплати автоматично перераховуються після оприлюднення розміру середньої зарплати по Україні за 2024 рік (17 486,60 гривень.).

Вони залежать від групи інвалідності та становлять від 60 до 100 від зазначеної суми: