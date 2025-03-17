В Украине выросли "чернобыльские" выплаты

Она предусмотрена статьей 54 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Поэтому сейчас во всех случаях размеры пенсий по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы не могут быть меньше таких показателей:

I группа – 9855,71 гривны (размер увеличения – 1016,51 гривны)

II группа – 7884, 57 гривен (размер увеличения – 813,21 гривны)

III группа – 6077,70 гривен (размер увеличения – 626,85 гривны.

Кроме того, увеличились минимальные пенсии по инвалидности для участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Эти выплаты автоматически пересчитываются после обнародования размера средней зарплаты по Украине за 2024 год (17 486,60 гривен.).

Они зависят от группы инвалидности и составляют от 60 до 100 от указанной суммы: