Как увеличить размер пенсии
Эти советы подойдут действующим работникам, которые не планируют выходить на пенсию в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Размер пенсии зависит от объема единого социального взноса (ЕСВ).
Размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,
– отмечает Минсоцполитики.
Что поможет увеличить пенсию:
- работа с официальным оформлением;
- повышение квалификации или переквалификация, которые необходимы чтобы рос официальный доход;
- добровольная уплата страховых взносов (их размер можно определять самостоятельно);
- увеличение страхового стажа (+5 лет стажа позволяют получить еще 30% к пенсии).