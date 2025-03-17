Як збільшити розмір пенсії

Ці поради підійдуть чинним працівникам, які не планують виходити на пенсію найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зверніть увагу! Розмір пенсії залежить від обсягу єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку,

– зазначає Мінсоцполітики.

Що допоможе збільшити пенсію: