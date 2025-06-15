Як перерахувати пенсію через "Дію"

Українські пенсіонери можуть зручно подати запит на перерахунок пенсії через портал "Дія", повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Для цього потрібно:

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авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;

обрати послугу перерахунку пенсії;

заповнити необхідні поля;

додати скановані документи;

підписати заяву е-підписом.

Важливо! Якщо Пенсійний фонд ухвалить позитивне рішення, сповіщення надійде на електронну пошту. Також відповідь буде доступною в розділі "Отримані документи" на порталі.

Хто може претендувати на перерахунок пенсії

Відповідно до статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підставами для перерахунку пенсій є: