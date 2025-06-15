Як перерахувати пенсію через "Дію"
Українські пенсіонери можуть зручно подати запит на перерахунок пенсії через портал "Дія", повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Для цього потрібно:
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- авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;
- обрати послугу перерахунку пенсії;
- заповнити необхідні поля;
- додати скановані документи;
- підписати заяву е-підписом.
Важливо! Якщо Пенсійний фонд ухвалить позитивне рішення, сповіщення надійде на електронну пошту. Також відповідь буде доступною в розділі "Отримані документи" на порталі.
Хто може претендувати на перерахунок пенсії
Відповідно до статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підставами для перерахунку пенсій є:
- збільшення страхового стажу або заробітної плати, які раніше не були враховані;
- надання нових документів, що підтверджують стаж чи рівень доходів;
- встановлення надбавок, доплат або підвищень: зокрема, за статус учасника бойових дій, почесні звання тощо;
- припинення трудової діяльності для працюючих пенсіонерів;
- зростання прожиткового мінімуму: у такому випадку перерахунок здійснюється автоматично