Як перерахувати пенсію через "Дію"

Українські пенсіонери можуть зручно подати запит на перерахунок пенсії через портал "Дія", повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Для цього потрібно:

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  • авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;
  • обрати послугу перерахунку пенсії;
  • заповнити необхідні поля;
  • додати скановані документи;
  • підписати заяву е-підписом.

Важливо! Якщо Пенсійний фонд ухвалить позитивне рішення, сповіщення надійде на електронну пошту. Також відповідь буде доступною в розділі "Отримані документи" на порталі.

Хто може претендувати на перерахунок пенсії

Відповідно до статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підставами для перерахунку пенсій є:

  • збільшення страхового стажу або заробітної плати, які раніше не були враховані;
  • надання нових документів, що підтверджують стаж чи рівень доходів;
  • встановлення надбавок, доплат або підвищень: зокрема, за статус учасника бойових дій, почесні звання тощо;
  • припинення трудової діяльності для працюючих пенсіонерів;
  • зростання прожиткового мінімуму: у такому випадку перерахунок здійснюється автоматично