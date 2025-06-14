Нові правила обчислення пенсії під час війни

Через падіння доходів багато українців могли втратити у розмірі пенсійних нарахувань. Щоб цього уникнути, уряд дозволив не враховувати місяці з низькими зарплатами при розрахунку виплат, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Тобто вилучення таких "невигідних" місяців дозволяє зберегти справедливий розрахунок та уникнути зменшення виплат через об’єктивні труднощі під час війни.

За певних умов законодавство і раніше дозволяло часткове вилучення найменш вигідних місяців з такого періоду. Згодом додатково дозволили не враховувати, якщо це невигідно, зарплату за період карантину, пов’язаного з коронавірусом, а тепер і зарплату за періоди роботи в умовах воєнного стану,

– пояснює пенсійний експерт Сергій Коробкін.

Це передбачено законом №2506-IX, який змінив правила обчислення страхового стажу та заробітної плати.

Нагадуємо! Пенсію в Україні обчислюють за формулою: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт стажу × індивідуальний коефіцієнт зарплати.