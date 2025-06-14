Новые правила исчисления пенсии во время войны

Из-за падения доходов многие украинцы могли потерять в размере пенсионных начислений. Чтобы этого избежать, правительство разрешило не учитывать месяцы с низкими зарплатами при расчете выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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То есть изъятие таких "невыгодных" месяцев позволяет сохранить справедливый расчет и избежать уменьшения выплат из-за объективных трудностей во время войны.

При определенных условиях законодательство и раньше позволяло частичное изъятие наименее выгодных месяцев из такого периода. Впоследствии дополнительно разрешили не учитывать, если это невыгодно, зарплату за период карантина, связанного с коронавирусом, а теперь и зарплату за периоды работы в условиях военного положения,

– объясняет пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Это предусмотрено законом №2506-IX, который изменил правила исчисления страхового стажа и заработной платы.

Напоминаем! Пенсию в Украине исчисляют по формуле: пенсия = средняя зарплата × коэффициент стажа × индивидуальный коэффициент зарплаты.