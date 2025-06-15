Как пересчитать пенсию через "Дію"
Украинские пенсионеры могут удобно подать запрос на перерасчет пенсии через портал "Дія", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации. Для этого нужно:
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- авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису;
- выбрать услугу перерасчета пенсии;
- заполнить необходимые поля;
- добавить сканированные документы;
- подписать заявление е-подписью.
Важно! Если Пенсионный фонд примет положительное решение, оповещение поступит на электронную почту. Также ответ будет доступен в разделе "Полученные документы" на портале.
Кто может претендовать на перерасчет пенсии
В соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основаниями для перерасчета пенсий є:
- увеличение страхового стажа или заработной платы, которые ранее не были учтены;
- предоставление новых документов, подтверждающих стаж или уровень доходов;
- установление надбавок, доплат или повышений: в частности, за статус участника боевых действий, почетные звания и т.д;
- прекращение трудовой деятельности для работающих пенсионеров;
- рост прожиточного минимума: в таком случае перерасчет осуществляется автоматически