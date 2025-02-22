Виплати чорнобильцям

Ба більше, українці, які мають категорію постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть претендувати на надбавку до пенсії незалежно від її виду, пише 24 канал з посиланням на "На пенсії".

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Така надбавка називається "щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю". Вона передбачена статтями 50-51 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Однак така допомога є несуттєвою. Наприклад, людям, які належать до другої категорії, вона встановлюється в розмірі 170,82 гривні. І ця сума залишається незмінною вже багато років.

Важливо! Якщо в матеріалах пенсійної справи є інформація про наявність статусу ліквідатора, то ця надбавка входить до загального розміру пенсії. Тому не слід розраховувати на якийсь додатковий перерахунок пенсії.