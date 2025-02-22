Выплаты чернобыльцам

Более того, украинцы, которые имеют категорию пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, могут претендовать на надбавку к пенсии независимо от ее вида, пишет 24 канал со ссылкой на "На пенсии".

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Такая надбавка называется "ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью". Она предусмотрена статьями 50-51 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Однако такая помощь является несущественной. Например, людям, которые относятся ко второй категории, она устанавливается в размере 170,82 гривны. И эта сумма остается неизменной уже много лет.

Важно! Если в материалах пенсионного дела есть информация о наличии статуса ликвидатора, то эта надбавка входит в общий размер пенсии. Поэтому не следует рассчитывать на какой-то дополнительный перерасчет пенсии.