Як правильно подавати показники двозонного лічильника?

При передачі показників таких лічильників варто знати, які індекси на пристрої означають денні, а які нічні показання, передає 24 Канал з посиланням на сайт компанії YASNO.

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Загалом, є 3 найпопулярніші двозонні лічильники – GAMA, NIK та MTX. На екрані цих пристроїв з інтервалом 10 секунд послідовно відображаються показання:

за тарифом "день" – з 7:00 до 23:00, ціна за цей період – 4,32 гривні за кіловат-годину,

за тарифом "ніч" – з 23:00 до 7:00, ціна – 2,16 гривні за кіловат-годину,

загальний обсяг спожитої електроенергії.

Лічильник GAMA

На таких лічильниках індекс "15.8.1" вказує на тариф "день", а індекс "15.8.2" – на тариф "ніч". Водночас загальний обсяг спожитої електроенергії відображається за індексом "15.8.0".

Лічильник NIK

У цьому лічильнику залежно від його типу електроенергія за тарифом "день" має індекс "1.8.1"/"15.8.1"/"Т11". Натомість за тарифом "ніч" – "1.8.2"/"15.8.2"/"Т12". Загальний обсяг становить "1.8.0" чи "15.8.0", також це може бути "Т1".

Лічильник MTX

Індекс у МТХ, що вказує на тариф "день" – "1.8.1", а тариф "ніч" – індекс "1.8.2". Загальний обсяг під індексом "1.8.0".

Таким чином, саме за цими індексами варто давати показання щомісяця. Але якщо при передачі показників особа помітила, що обсяг спожитої електроенергії є занадто малим або занадто великим, то варто звернутися до оператора системи розподілу для розв'язання цієї проблеми.

Нагадуємо! Єдиний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас при споживанні до 2 000 кіловат-годину в місяць для населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням тариф становить 2,64 гривні за кіловат-годину.