Как правильно подавать показания двухзонного счетчика?

При передаче показаний таких счетчиков следует знать, какие индексы на устройстве означают дневные, а какие ночные показания, передает 24 Канал со ссылкой на сайт компании YASNO.

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В общем, есть 3 самые популярные двухзонные счетчики – GAMA, NIK и MTX. На экране этих устройств с интервалом 10 секунд последовательно отображаются показания:

по тарифу "день" – с 7:00 до 23:00, цена за этот период – 4,32 гривны за киловатт-час,

по тарифу "ночь" – с 23:00 до 7:00, цена – 2,16 гривны за киловатт-час,

общий объем потребленной электроэнергии.

Счетчик GAMA

На таких счетчиках индекс "15.8.1" указывает на тариф "день", а индекс "15.8.2" – на тариф "ночь". В то же время общий объем потребленной электроэнергии отображается по индексу "15.8.0".

Счетчик NIK

В этом счетчике в зависимости от его типа электроэнергия по тарифу "день" имеет индекс "1.8.1"/"15.8.1"/"Т11". Зато по тарифу "ночь" – "1.8.2"/"15.8.2"/"Т12". Общий объем составляет "1.8.0" или "15.8.0", также это может быть "Т1".

Счетчик MTX

Индекс в МТХ, указывающий на тариф "день" – "1.8.1", а тариф "ночь" – индекс "1.8.2". Общий объем под индексом "1.8.0".

Таким образом, именно по этим индексам стоит давать показания ежемесячно. Но если при передаче показаний лицо заметило, что объем потребленной электроэнергии является слишком малым или слишком большим, то стоит обратиться к оператору системы распределения для решения этой проблемы.

Напоминаем! Единый тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время при потреблении до 2 000 киловатт-час в месяц для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час.