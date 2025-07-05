Передача показаний электросчетчиков

Независимо от того, снимает человек квартиру или сдает в аренду, вовремя передать показания счетчика является важным, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК "Киевские региональные электросети".

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Передавать показатели следует в последние два дня текущего месяца и первые три дня нового. Тогда возможно избегать некорректных начислений и неожиданных сумм в платежках.

Если передать показания позже, то законодательство обязывает нас рассчитывать данные по среднесуточным потреблением аналогичного периода прошлого года,

– объяснили в ДТЭК.

Отмечается, что особенно следует быть внимательным тем, кто связан с арендой жилья. Например, если в квартире некоторое время никто не живет, а владелец передавал одни и те же показания ежемесячно, то в платежке могли присутствовать низкие суммы.

Однажды в квартиру заселились арендаторы, однако ни владелец, ни новые жители не передавали показания, платя за среднесуточное потребление. А когда контроллер ДТЭК снял фактические показания счетчика и передал в компанию, то оказалось, что среднее потребление электроэнергии отличается от реального.

В итоге арендатор получил квитанцию за свет с большой суммой, на которую он не ожидал. Если ее не оплатить, это приведет к задолженности и риску отключения,

– подытожили на сайте.

Важно! Во избежание подобных ситуаций следует передавать показания счетчика ежемесячно и вовремя, и даже если помещение сдается в аренду или временно не используется.