Изменится ли передача показаний счетчиков
Стандартное напряжение в электросетях украинцев повысили для технического согласования украинских энергетических норм с европейскими стандартами, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление НКРЭКУ.
Смотрите также Тариф на электроэнергию: ждать ли украинцам роста цены с 1 июля
Теперь допустимое отклонение напряжения в сети составляет 10% - от 207 до 253 вольт. Однако нововведение не повлияет на потребителей – ни на их электроприборы, ни на передачу показаний счетчиков электроэнергии.
Передать показатели, по-прежнему, можно одним из способов:
- в личном кабинете на сайте своего облэнерго;
- воспользовавшись чат-ботом в мессенджере Viber или Telegram;
- передав данные с помощью колл-центра облэнерго;
- отправив по электронной почте (такая опция действует не у всех поставщиков электроэнергии).
Важно! Некоторые потребители имеют в своих домах умные счетчики. Они, как и до повышения напряжения, передавать показатели счетчика дистанционно.
Когда передавать показания счетчиков
Сроки передачи показателей счетчика электроэнергии с повышением напряжения 1 июля в электросетях также не изменились.
- Передачи данные за потребленный свет в июне необходимо до 3 июля.
- Если облэнерго не получит показатели до 3 июля, то объемы потребления электроэнергии в июне посчитают по среднесуточному объему
- Показатели, переданные 4 июля, учитываться не будут, и может быть переплата за свет.
Стоит знать! Тарифы на электроэнергию после роста напряжения до 230 вольт не изменятся. В июле за свет придется платить 4,32 гривны за киловатт-час.