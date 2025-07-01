Чи зміниться передача показників лічильників
Стандартну напругу в електромережах українців підвищили для технічного узгодження українських енергетичних норм із європейськими стандартами, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову НКРЕКП.
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Тепер допустиме відхилення напруги у мережі становить 10% - від 207 до 253 вольтів. Однак нововведення не вплине на споживачів – ні на їхні електроприлади, ні на передачу показників лічильників електроенергії.
Передати показники, як і раніше, можна одним зі способів:
- в особистому кабінеті на сайті свого обленерго;
- скориставшись чат-ботом у месенджері Viber або Telegram;
- передавши дані за допомогою колцентру обленерго;
- надіславши електронною поштою (така опція діє не у всіх постачальників електроенергії).
Важливо! Деякі споживачі мають у своїх оселях розумні лічильники. Вони, як і до підвищення напруги, передаватимуть показники лічильника дистанційно.
Коли передавати показники лічильників
Терміни передачі показників лічильника електроенергії із підвищенням напруги 1 липня в електромережах також не змінилися.
- Передачі дані за спожите світло у червні необхідно до 3 липня.
- Якщо обленерго не отримає показники до 3 липня, то обсяги споживання електроенергії у червні порахують по середньодобовому обсягу
- Показники, передані 4 липня, враховуватися не будуть, і може бути переплата за світло.
Варто знати! Тарифи на електроенергію після зростання напруги до 230 вольт не зміняться. У липні за світло доведеться платити 4,32 гривні за кіловат-годину.